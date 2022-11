"Je suis fière de pouvoir dire que nous atteindrons à la fin de l'année l’objectif de 2 millions de parcours supplémentaires" par rapport à la période précédant le PIC. Alors que comité scientifique du Plan d’investissement dans les compétences vient de rendre son 3e rapport et qu’une nouvelle étape se profile avec la suppression annoncée du haut-commissariat aux Compétences, la haut-commissaire, Carine Seiler, dresse un bilan quantitatif et qualitatif des actions mises en œuvre depuis 5 ans et se projette sur les prochaines étapes (1). Tout en saluant l’implication des régions et de Pôle emploi, elle reconnaît que la "traduction en droit" des enseignements du PIC ne va pas assez vite. Elle met notamment en avant l’approche par modules complémentaires qui permet d’adapter les contenus de formation aux compétences émergentes ou mal prises en compte dans les référentiels de certification.