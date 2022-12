Pour son premier conseil de l’année, fin novembre 2022, l’EAFC de l’académie de Versailles a fait un point sur ses réalisations. Outre la transformation de l’offre de formation en parcours plus accessible et personnalisé, l’école a renforcé les formations pour les nouveaux entrants, en augmentant le volume horaire et en recrutant des mentors pour les néo-titulaires, indique à AEF la directrice. Autre point d’attention : la formation des contractuels, avec des parcours spécifiques et des modules pour préparer le concours. L’accompagnement des cadres est renforcé avec notamment un parcours "gestion de crise".