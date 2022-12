La législature arrive à sa fin en Espagne et les défenseurs d’une loi sur le devoir de vigilance alertent que si le texte, déjà prêt depuis mai, n’arrive pas rapidement devant le Parlement, il pourrait passer à la trappe. Ils comptaient sur une norme ambitieuse en Espagne pour renforcer la directive sur le même sujet en préparation dans les instances européennes. Mais une série d’élections se joue en 2023, et l’exécutif espagnol montre peu d’intérêt politique pour ce concept juridique. De plus, la concurrence entre les partis de la coalition complique l’entente au sein du gouvernement.