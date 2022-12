"Les services de police et de gendarmerie ont fait face à un très fort engouement" lors de l’opération d’abandon simplifié des armes à l’État, indique à AEF Jean-Simon Mérandat, chef du service central des armes et des explosifs du ministère de l’Intérieur. En huit jours, 150 000 armes ont été collectées par ce biais, essentiellement des armes à feu, et 50 000 autres ont été enregistrées. Une opération qui sera réitérée fin 2023 pour participer à la baisse du nombre d’armes volées, éviter des accidents et des féminicides alors que près de 6 millions d’armes non déclarées sont sur le territoire national. Une réforme de l’abandon d’armes sera engagée au premier trimestre 2023, avec l’appui d’armuriers privés. En parallèle, le SCAE se dote d’une nouvelle section pour muscler le contrôle et développe des innovations pour aider les forces de l’ordre à identifier les armes trouvées.