"À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront assujetties et déclarées comme des revenus d’activité", rappelle le Bulletin officiel de la sécurité sociale, le 28 novembre 2022. Dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement ayant encouragé le recours massif à l’activité partielle pour préserver l’emploi, ces indemnités complémentaires ont bénéficié à titre exceptionnel du régime social applicable aux indemnités légales. Elles ont ainsi été assujetties à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %, et exonérées de cotisations sociales dans la limite de 3,15 Smic. Ce régime social prendra fin le 31 décembre prochain. À partir du 1er janvier, les indemnités complémentaires d’activité partielle seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.