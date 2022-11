Après Pôle emploi, la Dares, la Drees ou encore Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss), l’Unédic se lance dans l'"open data" en créant un portail ad hoc. Les objectifs affichés par le régime paritaire sont de "contribuer à la transparence sur l’assurance chômage", de "promouvoir des données factuelles pour combattre les idées reçues" et de "faciliter les réutilisations des données de l’assurance chômage". L’Unédic publie ainsi les grands indicateurs de suivi du régime, les données sur ses recettes et ses dépenses, mais aussi des séries plus spécifiques comme sur le CSP, l’activité partielle, les travailleurs frontaliers, les démissionnaires indemnisés ou encore les travailleurs indépendants couverts par le régime. Ce portail est doté d’une interface de programmation d’application (API) permettant à un tiers d’intégrer directement les données à un projet data.