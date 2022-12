Korian adopte un protocole européen sur la santé, la sécurité et la prévention des accidents du travail

La directrice générale du groupe Korian Sophie Boissard et le secrétaire du comité d’entreprise européen, Claude Vaussenat, ont signé un protocole sur la santé, la sécurité et la prévention des accidents du travail au niveau européen, indique le groupe spécialisé dans la gestion d’établissements de soins et pour personnes âgées le 17 novembre 2021. Le protocole s’appuie sur la charte santé et sécurité signée en 2019 et "propose des actions concrètes, illustrées de bonnes pratiques existantes qu’il convient de mettre en œuvre sur chaque site". Parmi celles-ci : "une organisation du travail qui respecte les nécessités de soin des résidents et les besoins des salariés", "l’analyse des accidents et un pilotage des plans d’action au sein de chaque site" ou encore une "responsabilisation de tous" sur les sujets de santé-sécurité (sensibilisation, formation, visites managériales dédiées…).