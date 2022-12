Paca se dote d'une instance de coordination des établissements d'enseignement supérieur sur la vie étudiante

La crise sanitaire a poussé les établissements d’enseignement supérieur de Paca à coordonner leurs actions en faveur de la vie étudiante au niveau de la région académique, au sein d’une "conférence territoriale de la vie étudiante". Placée sous l’égide du recteur délégué à l’ ESRI , Philippe Dulbecco, elle réunit les universités, les écoles sous et hors tutelle du Mesri , les deux Crous et des représentants des étudiants et des collectivités locales. L’instance s’est réunie pour la première fois le 26 novembre autour de la question de la précarité des étudiants et de leur détresse psychologique.