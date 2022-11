Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, qui a promis face à la crise de la pédiatrie des assises dédiées au printemps, installera le 7 décembre prochain un comité ad hoc pour préparer ce rendez-vous. Il sera coprésidé par l’ancien secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, et par Christèle Gras Le Guen, cheffe du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques au CHU de Nantes et présidente de la Société Française de Pédiatrie, a annoncé le ministère mardi 29 novembre 2022.