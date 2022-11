DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES. Benjamin Delozier, administrateur hors classe de l’Insee, est renouvelé dans l’emploi de chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, à la direction générale des entreprises, à l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, pour une durée de trois ans, à compter du 26 décembre 2022. SGDSN. Olivier Sigaud, conseiller des affaires...