Fusillade dans un lycée de l'académie de Nice : "Nous sommes passés à côté du pire" (Najat Vallaud-Belkacem)

Un élève du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse (Alpes-Maritimes) est entré avec plusieurs armes dans l’établissement et a tiré sur le proviseur et trois élèves, jeudi 16 mars 2017, aux alentours de 12h30. L’auteur a été interpellé et placé en garde à vue, selon un communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes. Les motifs de l’agression restent indéterminés. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés par balle, dont le proviseur, et de 10 autres victimes, choquées ou blessées par la bousculade, précise la ministre de l’Éducation nationale. Najat Vallaud-Belkacem évoque "l’acte fou d’un jeune homme fragile et fasciné par les armes à feu" et souligne l’intervention rapide des forces de police. L’agression "me conduit à justifier l’état d’urgence", déclare de son côté le président de la République, François Hollande.