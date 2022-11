Florian Cahagne occupe le poste de directeur général des services (DGS) du Conservatoire national des arts et métiers depuis novembre 2022, annonce-t-il sur LinkedIn. Ex-conseiller en charge du budget, de l’espace et du suivi de l’exécution des réformes de l’ancienne ministre de l’ESR, Frédérique Vidal, Florian Cahagne était depuis octobre 2020, conseiller budget, comptes sociaux et relance au cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé. Voici son parcours.