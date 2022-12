Profil, âge, discipline, mode d’organisation, nombre de cas traités par an… Qui sont les référents intégrité scientifique en France ? Cinq ans après les premières nominations à cette nouvelle fonction, l’Ofis tente de dresser un premier portrait grâce à une enquête par questionnaire réalisée auprès des 152 référents présents dans son annuaire, avec un taux de réponse de 43 %. Un second volet de l’enquête portera plus tard sur leurs besoins et attentes.