À moins d’une semaine de l’ouverture de la COP 15, le programme des Nations unies sur l’environnement publie un état des lieux de la finance dédiée à la biodiversité qui sonne comme une alerte. Pour affronter les crises environnementales actuelles, les flux financiers dédiés aux solutions fondées sur la nature devront plus que doubler d’ici à 2025 pour atteindre 384 Md$ par an, et tripler d’ici à 2030 pour atteindre 484 Md$. Le secteur privé, et notamment financier, est appelé à davantage s’impliquer.