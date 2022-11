Climat Lutte contre le réchauffement climatique : Emmanuel Macron et Elisabeth Borne résistent aux demandes de mesures plus contraignantes (lemonde.fr). Quatre ans après le début de la crise des "gilets jaunes", le chef de l’État et la première ministre refusent toujours d’"emmerder les Français" et assurent que les objectifs de réduction des émissions de CO2 peuvent être atteints sans "sacrifices". "Anticipant le dérèglement climatique", Elisabeth Borne plante un chêne vert au feuillage...