Nouveaux médias et communication RH : vers de nouvelles façons de s'adresser aux salariés, en interne et à l'externe

Radio, podcasts, réseaux sociaux et autres applications pour smartphone. Les outils numériques utilisés dans la vie privée franchissent depuis quelques années déjà les murs des entreprises. À l’occasion d’un événement marquant la vie des collaborateurs, dans le but de mieux fédérer les équipes, ou simplement pour permettre une information précise pour tous ou pour une catégorie spécifique de collaborateurs, les entreprises choisissent aujourd’hui de recourir à différents canaux et à des formats variés permettant de faire passer des messages en interne, mais aussi à l’externe. Après deux ans de Covid, alors que la digitalisation des relations humaines est en pleine explosion, créateurs de contenus digitaux et entreprises analysent les besoins d’aujourd’hui et les défis de demain en matière de communication RH.