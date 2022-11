L’expérimentation du téléservice "Mon FranceConnect" prolongée et étendue

Un décret du 28 novembre 2022 de la Première ministre et du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, publié au Journal officiel ce mardi 29 novembre, modifie, à compter du 30 novembre, le décret n° 2021-1538 du 29 novembre 2021 relatif à l’expérimentation du téléservice dénommé "Mon FranceConnect" (MFC). D’une part, il prolonge cette expérimentation, qui devait durer 12 mois, jusqu’au 31 décembre 2023. D’autre part, il en étend le périmètre. Initialement prévue pour être menée auprès de 25 000 usagers volontaires, elle en concernera désormais 200 000. Le téléservice "Mon FranceConnect", piloté par la DITP, vise à "mettre à disposition de l’usager un espace en ligne placé" sous son contrôle de l’usager, ouvert et clos à sa demande. Il permet notamment à l’usage d’obtenir un accès aux informations ou données faisant l’objet d’un échange entre administration.