Au Journal officiel du mardi 29 novembre 2022 pour la protection sociale

GOUVERNEMENT MINISTÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Un décret du 28 novembre 2022 relatif à la composition du gouvernement officialise la décision du président de la République de mettre fin aux fonctions de Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et de la remplacer par Dominique Faure (lire sur AEF info)....