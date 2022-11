Murielle Mauguin est nommée directrice de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), par un arrêté du 26 novembre 2022. Elle en est la directrice des études depuis 2015 et remplace Jacques Mikulovic, qui a occupé ce poste de septembre 2019 à août 2022. L’INSHEA devrait devenir, d’ici le printemps 2023, un établissement-composante de CY Cergy Paris université (lire sur AEF info).