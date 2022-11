Régulièrement accusés de ne pas soutenir suffisamment la construction de logements, les maires rétorquent qu’ils ne sont plus assez encouragés par l’État pour le faire. Le forum logement du Congrès des maires de France, le 24 novembre 2022, a été l’occasion pour certains élus de faire part de leur sentiment de solitude face à un amoncellement de normes et de réglementations et au déficit d’outils pour les mettre en œuvre. Ils déplorent, en outre, leur affaiblissement dans la gouvernance de la politique de l’habitat, notamment pour loger leurs habitants dans le parc social.