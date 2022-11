La Première ministre française et le chancelier allemand ont signé une déclaration commune sur la solidarité énergétique à l’occasion de la visite d’Élisabeth Borne à Berlin, vendredi 25 novembre 2022. Elle vise à assurer le passage de l’hiver pour les deux pays, en assurant la livraison de gaz de la France vers l’Allemagne et la livraison d’électricité en sens inverse. Les deux pays, aux mix et stratégies énergétiques très différents, misent pour cela sur "un fonctionnement optimal" des interconnexions.