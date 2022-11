Généralisation du bonus de 15 € par un patient vu par le médecin hors de sa patientèle médecin traitant à la demande du Samu/SAS, augmentation de la réponse aux demandes de soins non programmés le samedi matin, déploiement d'unités mobiles de télémédecine sur demande du Samu/SAS, maintien de la prise en charge à 100% des téléconsultations, autorisation des transports sanitaires vers les cabinets et les MMG, telles sont quelques unes des mesures mises en place et étudiées par l'Igas dans son rapport publié le 28 novembre (lire sur AEF info)