Les trajets domicile-travail représentent une part importante des déplacements quotidiens des Français. Et la voiture reste le moyen de transport privilégié, utilisé par plus de sept actifs sur dix. Aussi, analyser les distances et itinéraires parcourus par les salariés pour les encourager à recourir davantage à des modes de transport durables apparaît comme un levier pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi le législateur a instauré dès le début des années 2000 un dispositif censé obliger certains employeurs à se pencher sur le sujet : le plan de déplacement d’entreprise, remplacé en 2015 par le plan de mobilité, à nouveau remanié en 2019. Faute d’accompagnement, de contrôle et de sanction, la mesure a produit peu d’effet. Cette semaine, AEF info vous propose quelques éléments de bilan et trois retours d’expériences locales.