Présentée à l’occasion du 104e Congrès des maires, la première édition du baromètre de l’immobilier dans les communes du programme Petites Villes de demain témoigne, selon le gouvernement et le CSN, de "l’attrait retrouvé" de ces petites villes auprès des acquéreurs venant de métropoles entre 2018 et 2021. Logiquement, le marché des maisons est plus dynamique dans ces communes que celui des appartements : le prix des premières augmentant de 5 % par an depuis 2018.