Le ministre de la ville et du logement, Olivier Klein, a lancé ce lundi 28 novembre 2022 le volet logement du Conseil national de la refondation. Pour tenter de résorber la crise de l’offre et de la demande de logement, il suggère de songer à une éventuelle expérimentation de l’encadrement des prix du foncier, à l’image de l’encadrement des loyers. Les coanimateurs de ce CNR, Véronique Bédague (Nexity) et Christophe Robert (FAP), appellent, eux, à remettre l’État dans le rôle qui doit être le sien, celui de porteur d'une vision globale de la politique du logement.