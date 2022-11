Anne-Claude Crémieux est nommée médecin national de la CCMSA

La CCMSA (Caisse centrale de la MSA) a annoncé le 23 octobre 2013 la nomination d'Anne-Claude Crémieux au poste de médecin national de la caisse centrale. Anne-Claude Crémieux est professeur des universités et praticien hospitalier à l'Université Versailles Saint Quentin et dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Elle a commencé sa carrière hospitalière au Centre Hospitalo-universitaire de Bichat- Claude Bernard (AP-HP), où elle était maître de conférences et praticien hospitalier en médecine interne ainsi que responsable du centre de dépistage information et prévention du VIH/infections transmissibles (1990-2005). Elle fut chargée en 2001 par le ministre délégué à la Santé du plan national d'actions sur le bon usage des antibiotiques.