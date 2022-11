Dans un courrier du 22 novembre, adressé aux ministres déléguée chargée des Personnes handicapées Geneviève Darrieussecq et du Travail, du plein-emploi et de l’insertion Olivier Dussopt, onze associations gestionnaires d’Esat demandent la concrétisation du plan de transformation de ces établissements, qui a fait l’objet d’une concertation au printemps 2021. Elles disent nourrir de "vives inquiétudes", du fait du "retard relatif à son application". Il comprend 31 mesures, porteuses de nouveaux droits pour leurs usagers et des moyens financiers destinés à leur permettre de se moderniser.