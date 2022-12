Comment et pourquoi mesurer les effets des politiques de diversité et d’inclusion ? Par quoi commencer et quel est le but de cette mesure ? Des questions que se posent aujourd’hui de plus en plus d’entreprises, dont certaines étaient invitées au Sommet de l’inclusion économique du 29 novembre 2022. Entre le besoin de disposer de données quantitatives et qualitatives, et celui de former les opérationnels pour assurer une connaissance large des questions de diversité et d’inclusion dans les organisations, les solutions trouvées sont diverses, et les initiatives plus ou moins matures.