SRESRI 2023-2028 : quelles sont les priorités de la région Île-de-France ?

Améliorer les conditions de vie et d’étude sur les campus franciliens, conforter la place de la région Île-de-France comme leader scientifique et technologique en Europe, accompagner l’accès à l’enseignement supérieur, la formation et l’insertion tout au long de la vie : telles sont les trois priorités de la région Île-de-France affichées dans son SRESRI (Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation) 2023-2028, voté en plénière le 9 novembre 2022.