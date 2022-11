Les députés examinent à compter de ce 28 novembre 2022 la proposition de loi visant à ''améliorer l’encadrement des centres de santé''. Déposé le mois dernier par la présidente de la commission des Affaires sociales, ce texte a connu plusieurs ajouts lors de son examen en commission des Affaires sociales. Les députés de la commission ont notamment introduit une obligation d’agrément pour tous les centres dentaires et ophtalmologiques - et pas seulement les nouveaux projets. À charge pour les ARS de procéder à l’agrément de l’ensemble des centres d’ici deux ans au plus tard.