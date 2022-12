La région Occitanie a adopté son schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour la période 2022-2028, vendredi 25 novembre 2022. La collectivité a pour ambition de faire de l’Occitanie "une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe", de "renforcer son rayonnement par la force de l’innovation" et de "donner les mêmes chances à tous les jeunes" à l’horizon 2028. Un budget de 500 M€ est prévu pour financer les 40 actions de ce schéma. Pour rappel, l’Occitanie consacre 3,5 % de son PIB à la R&D, dépassant ainsi l’objectif européen.