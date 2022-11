Dans son rapport sur "l'évaluation des mesures dérogatoires portant sur les soins urgents et non programmés pour l'été 2022" publié le 28 novembre 2022, l’Igas recommande de poursuivre les expérimentations de régulation à l’entrée des services d’urgences et de prolonger la dérogation pour des fermetures partielles en attendant leur organisation dans le cadre du décret "antennes d’urgence" en préparation. Ce projet de décret intègre dans le droit commun les conditions de fermeture partielle de services d’accueil d’urgence. Parallèlement l’Igas recommande de renforcer la régulation par les centres 15, de déployer les SAS et de poursuivre la communication adaptée sur le "juste recours aux urgences".