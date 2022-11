La réduction de 1 % de la durée théorique du droit d’assurance chômage induirait une réduction de 0,3 % de la durée effective passée au chômage. Telle est l’hypothèse de travail du ministère du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage présentée le 21 novembre dernier. L’objectif affiché par la rue de Grenelle est que cette réforme aboutisse en régime de croisière à une fourchette comprise entre 100 000 et 150 000 retours à l’emploi supplémentaires par an.