Le principe de "tolérance zéro" face aux violences sexistes et sexuelles doit devenir effectif dans les administrations, affirme le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini, dans un courrier adressé aux employeurs des trois versants le 25 novembre 2022. La DGAFP a publié le même jour un guide détaillé sur les outils statutaires et disciplinaires pour améliorer la prise en charge des signalements des agents. Il comprend également des préconisations sur la formation des élus du personnel et des encadrants.