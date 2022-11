Université d'Évry : la liste de Patrick Curmi emporte 11 sièges enseignants sur 16 au CA

Avec 11 sièges enseignants sur 16 obtenus dans les collèges enseignants au CA, plus trois dans le collège Biatss , les listes UEVE Vision d’avenir soutenant la candidature de Patrick Curmi, actuel président de l’université d’Évry, s’imposent lors des élections des conseils centraux qui se sont tenues les 13 et 14 novembre 2018. La principale liste concurrente, UEVE en action, soutenue par le Sgen-CFDT , obtient 5 sièges dans les trois collèges de personnels, et les listes Horizon 2025, Snasub-FSU et "Construire ensemble", chacune un siège. L’élection du président aura lieu le 29 janvier 2019.