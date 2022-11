"Deux cent vingt-deux incidents cyber ont affecté des ministères" en 2021, "soit une progression de 73 % par rapport à 2020", relèvent les sénateurs Olivier Cadic (UC, Français établis hors de France) et Mickaël Vallet (SER, Charente-Maritime) dans un rapport daté du 17 novembre 2022. "Si la plupart de ces incidents ont pu se révéler mineurs", "22 attaques ont nécessité l’expertise et l’engagement de l’Anssi". L’agence a notamment dû mener quatre opérations de cyberdéfense auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et une auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.