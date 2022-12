Depuis la signature en 2019 d’une convention entre l’ANR et la région Normandie (1), le taux de succès à l’AAPG de l’agence porté par les équipes normandes a plus que doublé, souligne son PDG Thierry Damerval, le 28 novembre 2022, lors du renouvellement de ce partenariat. Parlant de "dynamique extrêmement positive", il signale que 339 projets ont été évalués. Pour le président de la collectivité, Hervé Morin, la Normandie est la région qui "fait le plus gros effort pour l’ESR" mais accuse toujours 40 % de doctorants en moins que la moyenne nationale, soit un déficit de 3 000 chercheurs.