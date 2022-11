Par un arrêté publié au JO du 27 novembre 2022, le MESR crée un "un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'Identifiant national dans l’enseignement supérieur (INES). Il vise à "fiabiliser l’immatriculation nationale des étudiants dans les systèmes de gestion de l’enseignement supérieur". Il a aussi "une finalité statistique." Par le biais d’un webservice, il permet :"d’assurer l’interface entre les systèmes de gestion des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, les applications nationales de services à destination des étudiants ou futurs étudiants et le répertoire national des identifiants élèves (RNIE) afin d’améliorer les modalités de recherche de l’INE et, le cas échéant, d’en permettre la création à partir de l’état civil de l’étudiant ;de résoudre les litiges, les anomalies et les erreurs d’identification des étudiants."L’arrêté liste les catégories de données à caractère personnel concernées par INES.