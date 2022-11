En 2021, plus d’un quart des personnes de 18 à 74 ans ayant déjà exercé un emploi disent avoir été confrontées au cours de leur vie professionnelle à au moins un comportement sexiste ou sexuel. Près d’une sur dix en a été victime dans le cadre de son travail actuel. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par le ministère de l’Intérieur, dont les résultats sont publiés le 21 novembre 2022. "Ces situations concernent trois fois plus de femmes que d’hommes" : plus de 40 % d’entre elles déclarent avoir vécu ce type de situation, contre 15 % des hommes.