L’Association régionale des IUT de Bretagne, réunie les 24 et 25 novembre 2022 à Lorient, a placé la question des passerelles, entrantes et sortantes, au cœur de ses échanges. "Tous les IUT bretons sont d’accord pour accueillir les BTS en BUT 3", indique à AEF info Franck Le Bolc’h, directeur de l’IUT de Brest-Morlaix et président de l’Ariut, le 25 novembre. Avec Gaël Alligand, directeur de l’IUT de Lorient-Pontivy, il constate que "beaucoup d’étudiants en BUT 2 veulent poursuivre en BUT 3", notamment dans les filières industrielles. Les poursuites d’études en écoles restent envisagées, surtout dans les formations tertiaires. Enfin, des discussions sont engagées avec le réseau des ITII pour que les étudiants qui rejoignent une école d’ingénieurs après leur BUT 2 puissent valider leur bachelor après leur première année de cycle ingénieur.