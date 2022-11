"Syntec-Ingénierie travaille avec ses entreprises adhérentes, les pouvoirs publics et les écoles d’ingénieurs à créer un nouveau parcours de formation, à même de répondre immédiatement aux besoins de l’économie française", annonce la fédération professionnelle le 22 novembre 2022. Baptisé "Parcours Ingé", le programme proposera aux entreprises d’ingénierie de prendre en alternance des étudiants "dès le bac pendant trois ans minimum, jusqu’à leur insertion professionnelle. Les jeunes bénéficieront ainsi d’une formation en apprentissage, avec au moins 70 % de leur temps passé en entreprises et le reste du temps en écoles", est-il expliqué. "L’ambition de Syntec-Ingénierie est de répondre à 20 % des besoins des entreprises d’ingénierie, avec une première promotion pilote dès la rentrée 2023 et, à terme, des promotions de 2 000 étudiants par an."