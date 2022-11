Romain Huret, directeur d'études, a été élu président de l'EHESS par l'assemblée générale des enseignants-chercheurs de l'école, le 26 novembre 2022. Il était le seul candidat en lice et succède à Christophe Prochasson (lire sur AEF info). En outre, son bureau est composé des vice-présidents suivants : Leopoldo Iribarren (relations internationales), Rainer Maria Kiesow (recherche), Natalia Muchnik (administration) et Sandrine Robert (enseignement et vie étudiante). Voici son parcours.