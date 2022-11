La Cdefi, la CTI et l’INRS ont renouvelé, pour trois ans, leur partenariat pour former les futurs ingénieurs à la santé et sécurité au travail, indiquent-ils le 23 novembre 2022, à l’occasion d’une journée de séminaire sur cette thématique à l’ECE. Cette nouvelle convention prévoit trois axes de travail : "Audits", qui vise à intégrer le thème de la santé et sécurité au travail dans les missions d’audits réalisées par la CTI ; "Ingénierie et outils pédagogiques", qui propose aux écoles d’ingénieurs des dispositifs et des ressources pédagogiques pour les accompagner dans l’intégration de la S&ST au sein de leurs parcours de formation ; "Veille et prospective", qui prévoit des travaux de réflexion sur la transformation des métiers d’ingénieur au regard des transitions environnementales et numériques en cours afin d’identifier les futurs enjeux en matière de S&ST.