DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES. Carole Vachet, administratrice de l’État hors classe, est nommée sous-directrice du spatial, de l’électronique et du logiciel au sein du service de l’économie numérique à la direction générale des entreprises, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à compter du 1er décembre 2022, pour une durée de trois ans, avec une période probatoire de six mois. UNIVERSITÉ GUSTAVE...