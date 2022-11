Plus de quatre ans après la promulgation de la loi "Avenir professionnel", un décret publié au Journal officiel du 27 novembre 2022 vient préciser ses derniers impacts sur la composition, les missions et le fonctionnement des Crefop. Outre les conséquences de la loi du 5 septembre 2018, ce décret prend en compte les évolutions de ces dernières années en matière d’organisation territoriale de l’État et les modifications introduites en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Sujet que doivent désormais prendre en compte les comités régionaux.