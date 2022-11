Le programme IDEE, qui veut mettre "la recherche expérimentale au service de l’Éducation", est lancé le 28 novembre 2022. S’inscrivant dans le cadre du PIA avec un financement de 6 M€ pour 8 ans, il comporte trois objectifs : "Faciliter l’accès sécurisé des chercheurs à un large éventail de données administratives en éducation ; développer et mutualiser des ressources et des outils pour la recherche ; développer un réseau de partenaires". Édouard Geffray insiste sur l’importance de la méthode et invite les acteurs à partager cette nouvelle "culture" intégrant la démarche scientifique.