Dans le cadre du plan "start-up industrielles et deep tech" de France 2030, les ministres délégués à l’Industrie, Roland Lescure, et à la Transition numérique et aux Télécommunications, Jean-Noël Barrot, ont dévoilé jeudi 24 novembre 2022 les 18 lauréats de la première vague de l’appel à projets "Première usine". Ainsi, 88 M€ d’aides sont alloués à ces lauréats pour "soutenir cette étape cruciale dans le développement de ces projets, après des années d’efforts de recherche, de développement et d’industrialisation".