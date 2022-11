Comme annoncé le 6 octobre par le ministre de la Fonction publique lors de la présentation du plan de sobriété de l’État, le montant du "forfait télétravail" sera porté de 2,55 euros "à 2,88 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 253,44 euros par an" (contre 220 euros par an auparavant) à compter du 1er janvier 2023. Un arrêté du 23 novembre 2022 publié au Journal officiel du 27 novembre modifie en ce sens le décret du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail aux agents publics. Le plan de sobriété de l’État prévoit en effet d’encourager la pratique au télétravail afin d’optimiser l’usage des bâtiments publics en les fermant certains jours si nécessaire. Ce recours au télétravail devra se faire dans le cadre de l’accord télétravail du 13 juillet 2021 et sur la base du volontariat, avait assuré Stanislas Guerini début octobre.