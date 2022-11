Les résultats des évaluations nationales 2022, publiées le 25 novembre, montrent que les élèves de CP obtiennent des résultats "au même niveau ou en progrès", en français et en maths par rapport à 2019. En CE1, les résultats sont stables ou en baisse en français, et stables en maths par rapport à 2021. En 6e, les résultats augmentent en fluence. Le ministère note "une réduction sensible" des écarts de performance entre les élèves scolarisés en REP+ et ceux du secteur public hors éducation prioritaire, et y voit "l’efficacité de la priorité pédagogique sur la réduction des inégalités".