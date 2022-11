Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, lance la concertation sur le "Pacte des solidarités", qui succède à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Organisée autour de quatre axes, elle rassemblera l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : associations, organismes de sécurité sociale, opérateurs et services de l’État. Elle commencera lundi 28 novembre.